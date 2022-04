Versie 7.7.2 van Cyberduck is uitgekomen. Dit programma, dat onder een gpl-licentie wordt uitgebracht, is een ftp-, sftp- en webdav-client, en heeft daarnaast ondersteuning voor diverse cloudopslagdiensten die van S3 of de OpenStack-api gebruikmaken. Het programma beschikt over een overzichtelijke interface en ondersteunt technieken als Spotlight, Bonjour, Keychain, Applescript en Growl. Daarnaast kun je gebruikmaken van verschillende, al geïnstalleerde teksteditors, waaronder BBEdit, TextWrangler, TextMate, Mi, Smultron en CSSEdit. Cyberduck is in een groot aantal talen te gebruiken, waaronder het Nederlands. Sinds versie 7.7.0 zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Fixed in Cyberduck 7.7.0: Feature: Allow custom session duration for STS (S3) (#11265)

Feature: Support for PreferredAuthentications in OpenSSH configuration (SFTP) (#9964)

Bugfix: Exception reordering of bookmarks with drag and drop (macOS) (#11242)

Bugfix: Crash opening QuickLook panel (macOS) (#11212)

Bugfix: Temporary local file deleted after editing in external editor (#11086)

Bugfix: Include port number when saving host key fingerprint (SFTP, Windows) (#11255) New features in Cyberduck 7.6.2: Bugfix: Workaround for crash on macOS 11 for some users (#11231)

Bugfix: Failure connecting through jump server with alias in configuration for target host (#11227)

Bugfix: Missing search field on macOS prior version 10.15 (#11234)