Er zijn kort achter elkaar twee nieuwe versies van LosslessCut uitgekomen. LosslessCut is een cross-platform en opensourceprogramma waarmee stukken uit video's kunnen worden geknipt. Dit doet het zonder dat de video's worden gedecodeerd en weer gecodeerd, dus het werkt snel en zonder verlies van kwaliteit. Het is ideaal om minder interessante delen uit geschoten beelden van actioncamera's of drones te verwijderen. Ook is het mogelijk om jpg-afbeeldingen van scenes van de video te maken. De changelog sinds versie 3.25.0 ziet er als volgt uit:

Changes in version 3.27.0: Add option to hide certain notifications #467

Fix unsupported file for non existing file #451

Implement rotation hotkey #254

Add hotkey for jump cut start/end #377 #254

add order segment button #392

Implement export single #358

Show time when moving mouse over timeline #92

Fix merging code #96

Fix bug #515 Changes in version 3.26.0: Fix saving bug #510

Implement reorder cut segments by start time #460

Add Russian

Implement an Export summary/confirmation sheet when pressing export

Move output option buttons to export sheet

Add config option to disable use_metadata_tags (default to false) #463 #402 #99

Add config option for avoid_negative_ts #13

Escape key to close sheets