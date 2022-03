Versie 5.17.9 van WinSCP is verschenen. Met dit opensourceprogramma kunnen op een veilige manier bestanden tussen twee computers worden gekopieerd. Het programma ondersteunt ftp, secure ftp en het oudere scp-protocol. WinSCP is niet alleen als een opzichzelfstaand programma beschikbaar, maar ook als plug-in voor de programma's FAR en Altap Salamander. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:.

Changes in version 5.17.9: Translation updated: German.

Bug fix: Failure when using S3/AWS access ID or region longer than 32 characters. 1914

Bug fix: Failure when opening some menus while having long text of specific length copied to the Clipboard. 1915

Bug fix: Failure when directory contains a file with too long name. 1924