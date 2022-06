Versie 3.69 van EMDB is uitgekomen. EMDB, wat staat voor Eric's Movie Database, is een gratis programma waarmee een filmcollectie kan worden beheerd. Hoewel de download nog geen 5MB groot is, beschikt het programma over uitgebreide functionaliteit. Zo kan relevante informatie van onlinedatabases als IMDb, MovieMeter, TMDb en TheTVDB worden opgehaald, kan worden bijgehouden welke films uitgeleend zijn en kunnen films die op de harde schijf staan direct vanuit het programma gestart worden. EMDB kan worden gebruikt in diverse talen, waaronder in het Nederlands. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in release 3.69: IMDb import: Fixed importing of Writers and Composers.

TheTVDB Import: Fixed import on Windows 7/8.

Backups: Fixed restoring databases from really old versions.

Search: Set focus on main edit field for every Search page.

Search Character page: remove number of episodes and years from the list of characters.

Manually Add / Edit Actor: If you manually add an Actor you can update Name / Photo only only if you provide a (valid) IMDb id. Made that more clear.

Manually Add / Edit Actor: If you update an actor which has no photo yet the downloaded photo was not shown immediately in the Edit window.

Translations: Updated the German, Simplified Chinese, Arabic, French, Slovenian and Dutch translations.