Ventoy is een opensourceprogramma waarmee zelfstartende USB-sticks kunnen worden gemaakt. De manier waarop het dat doet, is echter anders dan vergelijkbare tools. De USB-stick hoeft slechts eenmaal geprepareerd te worden en daarna kunnen net zoveel ISO-bestanden op de stick geplaatst of aangepast worden als er ruimte is. Ventoy maakt zelf automatisch een bootmenu aan voor de aanwezige ISO-bestanden. Ondersteuning is aanwezig voor zowel UEFI- als legacy-boot en het is getest met meer dan 560 verschillende ISO-bestanden. Hieronder is de changelog voor deze uitgave te vinden.

Changes New Boot Conf Replace Plugin to dynamically modify the boot options in configuration file. Notes

to dynamically modify the boot options in configuration file. Notes Add an menu to enter Text Mode in F5 Tools ==> Screen Display Mode

==> Fix issue #555 (treeview mode VTOY_DEFAULT_IMAGE ineffective in special case)

ineffective in special case) vtoyboot-1.0.4 release. Notes New iso support 2020-02-12-rpd-x86-buster.iso (Legacy + UEFI)

FreeBSD-12.1-RELEASE-amd64-bootonly.iso (Legacy + UEFI)

FreeBSD-12.2-RELEASE-i386-bootonly.iso (Legacy)