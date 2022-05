Versie 5.1 van Calibre is uitgekomen. Dit opensource-e-bookbeheerprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en omslagafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. In versie 5.0 is onder meer de overstap naar Python 3 gemaakt, zijn er diverse verbeteringen in de e-bookviewer aangebracht en is er nu ook een dark mode voor de e-bookviewer en contentserver. In versie 5.1 zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features Enhancement: allow using templates in search expressions.

Viewer lookup panel: Add a checkbox to disable automatic update of lookup when the selected text changes. Closes tickets: 1897435.

Viewer: Allow skipping the confirmation when using the remove highlight button in the popup bar. Closes tickets: 1897415. Bug fixes ToC Editor: Fix bulk rename of entries not working. Closes tickets: 1897618.

Linux: Fix right clicking on system tray icon not working. Closes tickets: 1897571.

Fix User category based searches unreliable dues to caching issues. Closes tickets: 1897356.

PDF Output: Dont fail if the input document has an html file identified as the cover.

Catalog generation: Fix a regression that broke generating catalogs if books with no comments are present. Closes tickets: 1897467.

Windows: Fix error on first run of calibre after install/upgrade. Closes tickets: 1897314.

Viewer: Fix copy to clipboard button in toolbar not working.

Viewer: Fix copy to clipboard not copying text as HTML to clipboard in addition to plain text. Closes tickets: 1897297.

macOS: Fix some drop down menus such as in the ToC editor and cover generation in the Edit metadata dialog not working. Closes tickets: 1897409.