Versie 7.2 van DBeaver is kort geleden uitgekomen. Met dit programma kunnen databases worden beheerd. Het kan onder andere queries uitvoeren, en data tonen, filteren en bewerken. Ondersteuning voor de bekende databases, zoals MySQL, Oracle, DB2, SQL Server, PostgreSQL, Firebird en SQLite, is aanwezig. Het is verkrijgbaar in een CE - en EE -smaak, waarbij de eerste zonder kosten als open source te gebruiken is. De enterprisesmaak voegt ondersteuning van verschillende nosql-databases toe, zoals MongoDB, Apache Cassandra en Apache Hive, en bevat verder extra plug-ins en jdbc-drivers. De belangrijkste verbeteringen sinds versie 7.1 zijn hieronder voor je op een rijtje gezet.

Major changes since 7.1: Simplified database structure view was added

Database maintenance tools can be saved as tasks now

Table and schema size statistics were added in the database navigator

Import from multiple CSV files was added. Files can be imported into new or existing tables

Many problems with UI freeze on disconnect or query cancel were fixed

Database navigator rendering was redesigned

A number of problems with keyboard shortcuts were fixed

Git integration was improved: now we show file status in the Project Explorer view

New database drivers were added: YugabyteDB and SQreamDB Changes since 7.1.5: Problem with database list load was fixed (PostgreSQL, Redshift, MySQL, Oracle, SQL Server)

Metadata editor: edit property form rendering was improved (non-applicable fields are hidden)

Performance for table statistics reading was improved

Data viewer: Column ordering was fixed (for custom SQL queries) UUID transform: version 2 support was added

Default database name and default user name were added for many database drivers

Data export: custom data type formatting support was fixed

PostgreSQL: Cursor fetch was fixed Native client was upgraded to version 12 Table OID support was fixed (PG 12) PgPass parser was improved (support for escaped characters was added)

Oracle: Materialized view comment editor was fixed View definition reading was fixed (for non-DBA users) Table reading now uses DBA views (optional) Profile resources metadata reading was fixed

MariaDB/MySQL: table column resolving was fixed

CockroachDB: connectivity problem was fixed

Greenplum: Metadata search was fixed (for procedures) Table metadata reading was fixed

Dark theme support was improved (tab folders, toolbars)

A large number of minor UI bugfixes