De Mozilla Foundation heeft versie 78.2.1 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In versie 78 treffen we onder meer een donkere modus aan en zijn ook andere onderdelen van de interface, zoals de iconen en het scherm voor het opstellen van een e-mail, onder handen genomen. Verder is de kalender-add-on Lightning nu standaard onderdeel van het programma, is er een nieuwe wizard voor het eerste gebruik en worden alleen nog MailExtensions-add-ons ondersteund. Een automatische update van 68.x naar 78.x is nog niet mogelijk, maar OpenPGP staat nu wel standaard ingeschakeld. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes OpenPGP enabled by default

OpenPGP: Disabled the use of MD5/SM2/SM3 algorithms Fixes OpenPGP: Users with sub-identities were unable to encrypt or sign messages when switching identities

OpenPGP message security window did not support dark mode