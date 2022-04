Realix heeft versie 6.30 van HWiNFO32 en HWiNFO64 uitgebracht. Dit programma geeft een overzicht van de hardware in een Windows-pc. Ook kunnen de processor, het geheugen en de harddisk aan enkele eenvoudige prestatietests worden onderworpen. Daarnaast kunnen de waardes van de diverse sensors op het moederbord, de videokaart en de harde schijf worden uitgelezen. Het programma maakt statusrapporten die in tekst-, csv- of xml-formaat kunnen worden gegenereerd. In deze update zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes in HWiNFO32 & HWiNFO64 version 6.30: Added monitoring of SA, RoC, PCH and EDRAM power estimations on Intel Skylake and later CPUs.

Added ability to choose font type for tray icons.

Added option to show all fans including not spinning ones.

Improved support of VIA CNS.

Improved support of Intel Lakefield.

Improved support of several next-generation AMD CPUs, APUs and GPUs.

Added recognition of AMD A520 chipset.

Enhanced sensor monitoring on Intel Islay Canyon.

Added reporting of some missing extended CPU feature flags.

Enhanced sensor monitoring on ASRock A520 series.

Enhanced sensor monitoring on MSI A520 series.

Improved support of legacy Trident graphics cards.

Added Dark Mode support. Requires Windows 10 Dark Mode for apps enabled.

Enhanced NVIDIA Ampere support.

Improved reporting of GPU PCIe current link speed.

Enhanced sensor monitoring on GIGABYTE A520 series.

Enhanced sensor monitoring on ASUS A520 series.