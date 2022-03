Versie 5.9.0.10 van 7+ Taskbar Tweaker is uitgekomen, een versie die als bèta wordt aangeboden. Met dit programma kan de taakbalk van Windows 7 en hoger worden aangepast. Zo kan worden aangegeven welke programma's wel of niet worden gegroepeerd, kan de volgorde van items worden aangepast en kunnen verschillende schermen tegelijk geminimaliseerd of gesloten worden. Om deze bèta te kunnen gebruiken moet je wel ooit een keer een donatie aan de auteur hebben gedaan. In deze uitgave is de comptabiliteit met de laatste updates voor Windows 10 verbeterd. De changelog voor de hele 5.9 bètaserie ziet er als volgt uit:

Changes in version 5.9.0.10 More incompatibility fixes for update KB4568831/KB4566782 of Windows 10 version 2004. Changes in version 5.9.0.9 Fixed stuck tray icon after exiting the tweaker. Changes in version 5.9.0.8 One more, hopefully last adjustment for Windows 10 version 2004. Changes in version 5.9.0.7 An additional compatibility fix for Windows 10 version 2004. Changes in version 5.9.0.6 Changes in Fersion ixed the incompatibility caused by update KB4568831 of Windows 10 version 2004

An error message is no longer shown if the taskbar wasn't found. Changes in version 5.9.0.5 Fixed volume mute in advanced options, broke in previous update.

Disable tweaker UI when not injected into explorer. Changes in version 5.9.0.4 Fixed a problem which could cause showdown and beeping on rapid volume change on some computers.

Updated experimental support for Windows 10 Dev Channel, based on build 20161. Changes in version 5.9.0.1 High DPI Support. Better late than never. Many fixes to translations were needed. If you're using high DPI and notice any problems, please let me know. See here for possible issues.

Experimental support for Windows 10 version 20H2, based on build 19042.

Experimental support for Windows 10 Dev Channel, based on build 20152.