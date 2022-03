Versie 2.2.241 van GlassWire is uitgekomen. GlassWire is een programma waar in overzichtelijke grafieken inzicht wordt gegeven over het netwerkverkeer op de pc. Ook kan het waarschuwen wanneer er contact met bekende kwaadaardige domeinen wordt gemaakt of als er ongebruikelijke activiteiten plaatsvinden en deze eventueel blokkeren. Naast de gratis versie kunnen er voor een eenmalig bedrag een Basic-, Pro-, of Elite-versie worden aangeschaft, die meer verbindingen naar andere computers op kunnen zetten en de historie langer kunnen opslaan. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 2.2.241: Click the small down arrow at the top left of the graph to scale it however you want.

Click “Publishers” on the graph to see traffic by publisher. It’s useful to quickly find unsigned apps.

Click the graph, then drag back and forth to select time periods where you can see detailed app, host, and traffic data.

Resource usage improvements with GlassWire’s user interface.

Fixed translations for French and Korean.

Fixed an issue with host name for some devices on the “Things” list.

Fixed a DLL issue reported on HackerOne.

Fixed an issue that could cause a false RDP connection alert in some unique situations.

Miscellaneous bug fixes and resource usage improvements.