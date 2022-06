De Mozilla Foundation heeft versie 78.1.1 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In versie 78 treffen we onder meer een donkere modus aan en zijn ook andere onderdelen van de interface, zoals de iconen en het scherm voor het opstellen van een e-mail, onder handen genomen. Verder is de kalender-add-on Lightning nu standaard onderdeel van het programma, is er een nieuwe wizard voor het eerste gebruik en worden alleen nog MailExtensions-add-ons ondersteund. Een automatische update van 68.x naar 78.x zou echter pas vanaf versie 78.2 moeten werken. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes: Building OpenPGP shared library linked to system libraries now supported

MailExtension errors now shown in Developer Tools console by default

MailExtensions: Dynamic registration of calendar providers now supported Fixes: OpenPGP improvements

Message preview was sometimes blank after upgrading from Thunderbird 68

Email addresses whitelisted for remote content not displayed in preferences

Importing data from Seamonkey did not work

Renaming a mail list did not update the side bar

MailExtensions: messenger.* namespace was undefined Known Issues: Mail header toolbar (Reply, Forward, Archive, Junk buttons) no longer configurable

Fixed width font not working in compose window