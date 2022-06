Leonardo is een teken- en schetsprogramma voor Windows met uitgebreide mogelijkheden. Het programma is nog volop in ontwikkeling en wordt momenteel als bèta aangeboden. Er was al een tijdje een x86-versie beschikbaar, maar vanaf deze versie is er ook een arm-versie, zodat het nu op elke Windows-desktop, laptop of Surface gebruikt kan worden. Een review van een iets oudere versie kan hier worden gevonden. Een licentie kost eenmalig 79 dollar, maar zolang de software nog in bèta is geldt een korting van 50%. Het programma kan twee weken worden getest. De changelog voor versie 0.17 ziet er als volgt uit:

New in this update (0.17) Added French, German, Chinese and Japanese support

Added spotlight to cursor

Added merge all layers command

Added option to change the board color

Added history menu, history limit and clear history

Added +/- buttons to numpad and textfields

Added snap to guides and grids for line tools

Updated window title to match the rest of the UI

Updated account UI (only for the desktopversion)

Remove console the key (console is still accesible)