Versie 3.65 van EMDB is uitgekomen. EMDB, wat staat voor Eric's Movie Database, is een gratis programma waarmee een filmcollectie kan worden beheerd. Hoewel de download nog geen 5MB groot is, beschikt het programma over uitgebreide functionaliteit. Zo kan relevante informatie van onlinedatabases als IMDb, MovieMeter, TMDb en TheTVDB worden opgehaald, kan worden bijgehouden welke films uitgeleend zijn en kunnen films die op de harde schijf staan direct vanuit het programma gestart worden. EMDB kan worden gebruikt in diverse talen, waaronder in het Nederlands. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Release 3.65 Delete Movies: fixed issue with deleting multiple (all) movies.

User Interface: Removed duplicate PCM from audio stream lists.

Translations: Fixed ??? showing up in list of Audio Streams.

Translations: Added some missing translations.

User Interface: Fixed display of poster thumbnail and TODO image if display is set to DVD Insert.

User Interface: Fixed column width was not restored in some rare cases.

Add From Hard Disk: Improved progress messages for adding single and multiple TV Series.

Add From Hard Disk: Always use the folder name for querying TV Series.

Fixed too large UI for Ultra HD 125% or higher.

HTML Export: Added Tagline to movies pages.

User Interface: Several large Windows Font Size improvements.

Fixed Tagline was not reset in Add Movie screen.

MediaInfo: Improved parisng MediaInfo results and fixed some more undetected Audio streams.

Edit Cast: Fixed editing actors with voice only.

Translations: Updated the Arabic, German, Persian, Italian, French, Swedish and Dutch translations.