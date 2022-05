Versie 6.1.6 van SystemRescueCd is uitgekomen. SystemRescueCd is een zelfstartende Linux-omgeving voor het beheren of repareren van een systeem en gegevens na een crash. Het is bedoeld om op een eenvoudige manier admin-taken uit te voeren, zoals het maken en bewerken van de hardeschijfpartities. Het wordt geleverd met diverse programma's zoals GParted, fsarchiver, bestandssysteemtools, editors, Midnight Commander en netwerktools. Het kan worden gebruikt voor zowel Linux- en Windows-computers en vereist geen installatie, maar dit is wel mogelijk. De kernel ondersteunt alle belangrijke bestandssystemen zoals ext3/ext4, xfs, btrfs, reiserfs, jfs, vfat, ntfs, en netwerkbestandssystemen zoals SMB en NFS. Sinds versie 6.1.4 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 6.1.6: Updated kernel to Long-Term-Supported linux-5.4.50

Improved PXE boot when multiple network interfaces are available

Autorun will only run after the network is fully configured (#120)

Added minicom and picocom serial communication programs Changes in version 6.1.5: Updated kernel to Long-Term-Supported linux-5.4.44

Fixed issue causing DHCP not to be run after a PXE boot (#19)

Remove large unneeded firmware files from the initramfs (#109)

Added encrypt hook to allow to boot from an encrypted device (#108)

Enable serial console autologin (Marcos Mello) (#113)