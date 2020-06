Insta360 heeft voor zijn One R-actiecamera's nieuwe firmware uitgebracht, met 1.1.30 als versienummer. Dit is een modulaire camera met een resolutie van 5312x3552 pixels voor foto's of 5312x2988 pixels op 30fps voor video. De camera kan ook aangesloten worden op de iPhone 8, 11, X, XS en XR of een Android-apparaat met usb-otg, op basis van een soc als de Qualcomm 845 / Kirin 980 / Exynos 9810 of recenter. De aanpassingen van deze update worden als volgt beknopt samengevat:

Version 1.1.30 Fixed several bugs that caused freezing.

Error prompts for ONE R have been improved.

Fixed a bug where the displayed shooting time differed from the actual shooting time by 8 hours when using a computer.