Insta360 heeft voor zijn One R-actiecamera's nieuwe firmware uitgebracht, met 1.0.12 als versienummer. Dit is een modulaire camera met een resolutie van 5312x3552 pixels voor foto's of 5312x2988 pixels op 30fps voor video. De camera kan ook aangesloten worden op de iPhone 8, 11, X, XS en XR of een Android-apparaat met usb-otg, op basis van een soc als de Qualcomm 845 / Kirin 980 / Exynos 9810 of recenter. De aanpassingen van deze update worden als volgt beknopt samengevat:

Version 1.0.12 HDR video has been improved.

Color reproduction and white balance has been improved (1-Inch Wide Angle).

The on-camera user interface has been improved.

Added SD card options in the camera settings menu.

Fixed an issue where exposure would flash in some scenarios.

Fixed an issue where, when in linear mode, the live-preview was not consistent with what was being captured (1-Inch Wide Angle).

The stability of the Dual-Lens 360 Mod has been improved.