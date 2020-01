Realix heeft versie 6.22 van HWiNFO32 en HWiNFO64 uitgebracht. Dit programma geeft een overzicht van de hardware in een Windows-pc. Ook kunnen de processor, het geheugen en de harddisk aan enkele eenvoudige prestatietests worden onderworpen. Daarnaast kunnen de waardes van de diverse sensors op het moederbord, de videokaart en de harde schijf worden uitgelezen. Het programma maakt statusrapporten die in tekst-, csv- of xml-formaat kunnen worden gegenereerd. In deze update zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes in HWiNFO32 & HWiNFO64 version 6.22: Updated reporting of PPT/TDC/EDC limits when OC-Mode active (no limits).

Added monitoring of Effective CPU Core VID on AMD Zen CPUs.

Multiple sensor items can now be configured at once via settings.

Added support of selective sensor items for logging.

Improved FCLK monitoring on AMD Zen2.

Enhanced sensor monitoring on ASRock X570 Creator and X570 AQUA.

Updated USB ID database.

Improved reporting of advanced parameters on AMD Zen2-based CPUs/APUs.

Added monitoring of advanced parameters on AMD Zen1-based CPUs/APUs.

Added monitoring of C-State residency on AMD Zen CPUs/APUs.

Fixed reporting of DIMM SPD information on Supermicro H11SS series.

Added AMD Radeon RX 5600 XT.

Added support of Aquacomputer Octo.

Added ability to use simple formulas (including other sensor values) for custom sensors.

Added support of Corsair H115i RGB PRO XT.