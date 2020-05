Oracle heeft de vierde update voor VirtualBox versie 6.1 uitgebracht. VirtualBox kan worden gebruikt om andere besturingssystemen in een virtuele omgeving op een computer te installeren. Op die manier is het mogelijk om verschillende besturingssystemen op dezelfde hardware naast elkaar en tegelijkertijd te gebruiken. VirtualBox is beschikbaar voor Windows, macOS, Linux en Solaris, en is in staat om diverse gastbesturingssystemen te draaien. De veranderingen die in versie 6.1.8 zijn aangebracht zijn hieronder voor je op een rijtje gezet:

This is a maintenance release. The following items were fixed and/or added: GUI: Fix several layout and mouse position handling bugs with soft keyboard

GUI: Fixed crash on last VM removed (6.1.4 regression; bug #19568, #19525, #19506, #19490, #19481, #19397)

GUI and API: Allow renaming VMs which are in saved state

Serial: Fixed slow guest output when using the TCP server mode without anyone being connected

Guest Additions: Restored 'VBoxClient--checkhostversion' functionality (6.1.0 regression; bug #19470)

Guest Additions: Fixed resizing and multi monitor handling for X11 guests. (6.1.0 regression; bug #19496)

Guest Additions: Build problems fix with Oracle Linux 8.2 (Red Hat compatible kernel) / Red Hat Enterprise Linux 8.2 / CentOS 8.2 (bug #19391)

Guest Control/VBoxManage: Fixed handling of multiple environment variables supplied to 'VBoxManage guestcontrol VM run' (6.1.6/6.0.20 regression; bug #19518)

Guest Control: Implemented support for long(er) command lines

Guest Control: Various stability improvements