Versie 4.16.0 van Calibre is uitgekomen. Dit opensource-e-bookbeheerprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en kaftafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. In versie 4.0 treffen we een geheel vernieuwde Content Server aan, is er een nieuwe e-bookviewer en is Qt WebKit vervangen door Qt WebEngine. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features Viewer/Edit book fuzzy search: Ignore soft hyphens and zero-width joiner characters when searching for text. Closes tickets: 1878046.

Tag browser: Allow adding/removing tags/authors/etc. to the currently selected book by right clicking on that tag and choosing "Apply to selected books". Closes tickets: 1878308.

Kobo driver: Add support for updated firmware.

Manage categories dialog: When editing a value with multiple values selected, change them all.

Book list column header context menu: Add an entry to resize the column to fit its current contents. Closes tickets: 1878450.

Show completions when editing tags/authors/series etc in the Tag browser and Manage tags dialog. Closes tickets: 1878302.

Quickview: Double clicking an item now searches for it. Closes tickets: 1878393.

Comments editor: Add an action to the context menu to smarten punctuation. Closes tickets: 1876381.

FB2 metadata: Add support for setting publisher and publish year. Bug fixes Edit book: Fix compress images losslessly failing for a few images on windows when there are a lot of images in the book. Closes tickets: 1877066.

Fix a regression in 4.13 that broke the user category editor for all custom columns. Closes tickets: 1877101.

Viewer: Fix font size changes not applying to monospaced fonts. Closes tickets: 1876580. Improved news sources Ars Technica

Washington Post