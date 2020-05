Versie 5.0 van Pi-hole is verschenen. Pi-hole is een advertising-aware dns- en webserver bedoeld om te draaien op een Raspberry Pi in het netwerk. Als op de router naar Pi-hole wordt verwezen voor dns-afhandelingen, zullen alle apparaten binnen het netwerk er automatisch gebruik van maken zonder dat er instellingen moeten worden aangepast. Vervolgens worden advertenties niet meer opgehaald, waardoor pagina's sneller laden. In potentie kan er ook malware mee buiten de deur worden gehouden. Voor meer informatie verwijzen we jullie door naar de uitleg en video's op deze pagina, of deze handleiding van tweaker jpgview. Uitgebreide informatie over versie 5.0 is op deze pagina te vinden, dit is de changelog voor deze uitgave:

Highlights Move domain handling into a SQL database #492 #642 #608 #600 #587

Add group based per-client blocking #642

Deep CNAME inspection #685 #678 #663

Whitelist regex support #612

Add full IPv6 support for network table #591

Update embedded dnsmasq to v2.81 #652 New Add dnsmasq drop-in replacement support #736

Add DELAY_STARTUP setting to delay startup of the embedded dnsmasq (Discourse Feature Request) #716

setting to delay startup of the embedded (Discourse Feature Request) #716 Add support for Name Authority Pointer (NAPTR) resource records #713

Add all clients FTL knows about to the network table #711 This adds VPN/VLAN/etc. connected devices into the network overview.

Implement subnet support for clients #708 Tweaks Make regex matching case-insensitive by default #732

Improve internal resolver algorithm #728 #710 #694

Try to reopen gravity database when not available #699

Ensure each regex is imported only once #689

Update contained SQLite to 3.30.1 #651

Print contents of /dev/shm in crash report #618

in crash report #618 Improve debug flag handling in config file #613

Complete refactor of file structure in #605

Source code moved into subdirectory src/ , build artifacts will be stored in build/ . Fixes Fix API summary status report #735

Change ownership of all shared memory objects before switching user #671

Correctly handle REFUSED and SERVFAIL responses #665