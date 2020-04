Domoticz is een veelzijdige applicatie die erop is gericht om als domoticacontroller te dienen voor de aansturing en het uitlezen van componenten. Het kan zijn werk doen op bijvoorbeeld een Raspberry Pi, maar kan ook op een Linux-, macOS- of Windows-machines worden ingezet. Ook is er een package beschikbaar om Domoticz op een Synology-nas te laten draaien.

Domoticz kan gebruikt worden met bijvoorbeeld lichtschakelaars, diverse sensors, ledlampen, beveiligingsapparatuur en tal van andere domoticahardware. Daarnaast kan Domoticz overweg met diverse breed gedragen protocollen, waaronder z-wave op basis van de opensource-openzwave-library en EnOcean. Er zijn echter ook koppelingen die je wat minder snel verwacht, zoals met de Essent E-thermostaat. Handig is verder de koppeling met de Logitech Harmony Hub, die op zijn beurt diverse apparatuur via infrarood kan aansturen. Op ons Forum zijn tal van tweakers actief in Domoticz - open source domotica systeem - deel 4. De release notes voor versie 2020.2 zien er als volgt uit:

We found a (possible) critical bug and decided to release a new version (Hotfix).

Not many changes have been made regarding the previous release, but I can't tell you enough, as always, it is a GOOD idea to make a FULL backup of your Domoticz folder (or in case of an embedded system, your SD card!). This way you can always return to the previous version you where running before this update! Here is the changelog:

GUI: New Update controller code

GUI: Real-time updates of history-logs on device / scene changes

Battery level Real-time updates

Daikin wifi adaptor module

Delete device now propagates to all relevant tables

Possible security issue in the websocket layer

Unwanted RFY protection popup

BuienRadar, Now possible to enter Station_ID or Latitude/Longitude

Deprecated Google Cloud Messaging system(gcm) replaced by Firebase Cloud Messaging (fcm)

dzVents version 3.0.2

OpenZWave configuration files

OpenZWave library for windows

MQTT add option to enable/disable loop prevention

Translations

TTNMQTT, improved handling CayenneLPP channels