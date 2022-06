Foxit Software heeft versie 9.7.2 van Foxit Reader uitgebracht. Dit alternatief voor Adobe Reader kan uitstekend overweg met de meeste pdf-documenten, maar complexe of zeer grote documenten vormen soms een iets te grote uitdaging. Voor computers met beperkte resources is het echter een uitkomst. Tegenwoordig kunnen documenten ook online in Foxit Cloud opgeslagen worden. In deze uitgave zijn enkele beveiligingsproblemen verholpen.

Issues Addressed in Foxit Reader 9.7.2.29539 Fixed some security and stability issues. Click here for details