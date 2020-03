Versie 7.3.0 van Cyberduck is uitgekomen. Dit programma, dat onder een gpl-licentie wordt uitgebracht, is een ftp-, sftp- en webdav-client, en heeft daarnaast ondersteuning voor diverse cloudopslagdiensten die van S3 of de OpenStack-api gebruikmaken. Het programma beschikt over een overzichtelijke interface en ondersteunt technieken als Spotlight, Bonjour, Keychain, Applescript en Growl. Daarnaast kun je gebruikmaken van verschillende, al geïnstalleerde teksteditors, waaronder BBEdit, TextWrangler, TextMate, Mi, Smultron en CSSEdit. Cyberduck is in een groot aantal talen te gebruiken, waaronder het Nederlands. In versie 7.3.0 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features: Support for vault format version 7 (Cryptomator) (#10825)

Labels for bookmarks (macOS) (#9719)

Group bookmarks by labels in menu (macOS)

Support TLS 1.3 (#10962)

Support for ap-east-1 (Hong Kong) region (S3) (#10986) Bugs fixed: Download fails for files with whitespace in name (Google Storage) (#10931)

Unable to access documents in Shared with me (Google Drive)

Read timeout after copying large file (OpenStack Swift)

Repeated prompt for authorization code (hubiC)

Immediate retry for failure with cached upload channel (Backblaze B2)

Set timestamp with X-OC-Mtime header (Nextcloud, ownCloud)

Copy files to different bucket (Backblaze B2) (#10924)

Allow downloading files marked as abusive (Google Drive) (#10377)

Apply public read permissions to files selected to share (Google Drive)