Er is met versienummer 5.5 een nieuwe ontwikkelbuild van Wine verschenen. Wine is een opensource-implementatie van de Windows- api en maakt het mogelijk om DOS- en Windows-programma's op Linux, FreeBSD, Solaris en macOS te draaien. Een grote groep ontwikkelaars draagt bij aan Wine en er is voor gekozen om elke twee weken een nieuwe zogeheten ontwikkelversie uit te brengen in plaats van te wachten tot er een aantal nieuwe functies klaar is. Een paar keer per jaar verschijnt er een stabiele uitgave. De database met applicaties die onder Wine werken, al dan niet met behulp van kleine aanpassingen, bevat op het moment van schrijven 26.989 titels. Sinds versie 5.2 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new in release 5.5: Builtin libraries use the new UCRTBase C runtime.

Compatibility mode used when reporting Windows version.

Better support for debug information in PE files.

Support for linguistic case mappings.

More attributes supported in WebServices.

Various bug fixes. What's new in release 5.4: Unicode data updated to Unicode version 13.

Builtin programs use the new UCRTBase C runtime.

More correct support for Internationalized Domain Names.

Support for painting rounded rectangles in Direct2D.

Text drawing in D3DX9.

Various bug fixes. What's new in release 5.3: More work towards Ucrtbase runtime support.

Full support for Unicode normalization.

Improvements in Shell Folders handling.

Various bug fixes.