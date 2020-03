In de afgelopen dagen zijn er kort achter elkaar enkele nieuwe versies van LosslessCut uitgekomen. LosslessCut is een opensource- en cross-platform programma waarmee stukken uit video's kunnen worden geknipt. Dit doet het zonder dat de video's worden gedecodeerd en weer gecodeerd, dus het werkt snel en zonder verlies van kwaliteit. Het is ideaal om minder interessante delen uit geschoten beelden van actioncamera's of drones te verwijderen. Ook is het mogelijk om jpg-afbeeldingen van scenes van de video te maken. De changelog sinds versie 3.12.0 ziet er als volgt uit:

Changes in version 3.17.4: Fix menus and version check #239 #274

Fix Shortcut conflict #279

Include attachments by default #275 Changes in version 3.17.1: Make K not reset playback speed

not reset playback speed Bugfixes Changes in version 3.17.0: Internationalization support (no languages added yet) Changes in version 3.16.4: Allow configure wheel/scroll sensitivity

Fix error handling Changes in version 3.15.0: Ctrl / Cmd + Up / Down hotkey to zoom

/ + / hotkey to zoom Implement hotkey for comfort zoom

Pan timeline when cursor moves out of timeline window

normalize mouse wheel

New segment end position default to end of video

bugfixes Changes in version 3.14.0: Reduce app size

Improve performance by using create-react-app

Show notification when captured screenshot

This release needs some testing Changes in version 3.13.0: Fix zooming logic

Improve thumbnails

Implement jump prev/next keyframe

improve help screen

Improve menu