Versie 5.17.2 van WinSCP is verschenen. Met dit opensourceprogramma kunnen op een veilige manier bestanden tussen twee computers worden gekopieerd. Het programma ondersteunt ftp, secure ftp en het oudere scp-protocol. WinSCP is niet alleen als een opzichzelfstaand programma beschikbaar, maar ook als plug-in voor de programma's FAR en Altap Salamander. In deze uitgave zijn de volgende problemen verholpen:

Changes in version 5.17.2: Disabling TLS 1.3 by default until it is better tested. 1835

1.3 by default until it is better tested. 1835 Bug fix: Cannot connect to SSH-1 servers. 1833

servers. 1833 Bug fix: TLS session resumption is not working for FTP transfers with TLS 1.3. 1831