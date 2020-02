Er is een nieuwe stabiele uitgave van irc -client mIRC verschenen. Met dit programma is het mogelijk om via verschillende kanalen en servers met elkaar te chatten, maar ook om via 'direct client-to-client' bestanden naar elkaar te sturen. Verder kunnen scripts worden gedraaid om bijvoorbeeld het beheren van kanalen eenvoudiger te maken. De irc-server van Tweakers draait op irc.tweakers.net, met #tweakers.net als het officiële kanaal en een groot aantal andere kanalen die dienstdoen als thuishaven voor de hardware- en softwarefanaat. Een overzicht van alle beschikbare kanalen kan via het commando /list worden opgevraagd. Via die lijst kan snel het gewenste kanaal worden gevonden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

mIRC 7.59 has been released! This is a small update that addresses a number of issues reported by users since the last release. It includes improvements, changes and fixes to a number of features, including: Added support for the IRCv3 TAGMSG event.

Fixed channel mode parsing bug.

Added /cnick support for auto-color option by allowing * as color number.

Fixed IPv6 address handling in a number of features.

Updated CA root certificates cacert.pem file.

Fixed favorites dialog join button not initiating a connection if not currently connected.

Extended $fline((@name,text,N,T,S) to support S parameter for search start position.

Fixed custom dialog controls not being updated immediately when /did is used to change their contents.

Added /fseek -p switch that moves the file pointer backwards to the start of the line.

Fixed $bindip() bug when used with dual-stack network interface. In total, there have been around 30 changes since the last release. For a more detailed list of recent changes, please see the whatsnew.txt file.