Voor het beveiligen van een netwerkomgeving kan onder andere een nac -systeem worden ingezet. Hiermee kunnen, op basis van vooraf ingestelde policies, automatisch netwerkapparaten worden geblokkeerd als zich een ongewenste situatie voordoet. Denk daarbij aan onbekende netwerkapparaten van bezoekers, een worm die zich probeert te verspreiden, of een geautoriseerd apparaat dat via een bootflop of live-cd van een ander besturingssysteem is voorzien. PacketFence is zo'n nac-systeem, met ondersteuning voor 802.1x, Fingerbank en vlan isolation, waarmee een netwerkapparaat na analyse in het juiste vlan kan worden geplaatst. De ontwikkelaars hebben versie 9.3.0 uitgebracht.

New Features Only have a single active locationlog entry in the locationlog Enhancements Don't try to do firewall SSO if the service is disabled

Massively improved web admin performance Bug Fixes Fix pfstats for LDAPS and StartTLS

Allow to run any script from a security event without a modification of sudoers file

Fix machine auth failed on eduroam virtual server

Fix allow external RADIUS accounting from eduroam server (they use it to detect if a server is alive)

Fix eduroam load-balancing issue on local realm