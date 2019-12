KC Softwares heeft versie 5.10.6 van SUMo uitgebracht. SUMo, wat voor Software Update Monitor staat, is een programma dat de computer scant op aanwezige software en vervolgens controleert of er nieuwere versies beschikbaar zijn. Door het installeren van een driver agent kan het ook controleren op nieuwe drivers. De gratis uitvoering laat alleen weten van welke programma's er een nieuwere versie beschikbaar is, het downloaden van de update en het bijwerken is iets wat je verder zelf handmatig uit moet voeren. Hierdoor is het vooral handig voor mensen die zelf controle willen houden over welke updates ze wel of niet willen installeren. Het standaardinstallatieprogramma bevat een optionele advertentiemodule, maar er zijn ook een lite- en een portable-versie beschikbaar, waar deze niet in zit. Sinds versie 5.10.3 zijn de volgende veranderingen aangebracht:

Changes in SUMo version 5.10.6: 0005806: [Refactoring] "ActivePython" incorrect identification

0005803: [Refactoring] "OpenVPN" company name rationalization

0005789: [Bug] Incorrect "close" label on Update Dialog when opened more than once per run

0005804: [Bug] Bug on "degraded mode" logging

0005800: [Bug] Incorrect "Info [19-12-23 10:57:18] Version change detected : xxxx" when running with "fresh" registry key

0005795: [Refactoring] "Slack Technologies" company name rationalization

0005797: [Refactoring] Wrong company name (unknown) reported for MediathekView

0005790: [Refactoring] Improved debug logging of directory scan

0004757: [Bug] SUMo scans folder added to Excluded Folders

0005327: [Bug] Excluded folders are scanned

0005788: [Bug] "SUMo is already up to date" in Russian translation Changes in SUMo version 5.10.5: 0005778: [Refactoring] Incorrect version reported for "Beyond Compare"

0005780: [Refactoring] "contaware" company name rationalisation

0005783: [Bug] AVAST sub products incorrectly reported as AVAST AV with wrong version

0005781: [Refactoring] "KillSwitch.exe" to be filtered out

0005785: [Bug] "Ashampoo UnInstaller * Setup" to be filtered out Changes in SUMo version 5.10.4: 0005760: [Refactoring] Wrong version reported for "tax by Buhl Data Service GmbH"

0005767: [Refactoring] "ImTOO Software Studio" company name rationalization

0005768: [Refactoring] "Ashampoo Uninstaller by Ashampoo" should not be filtered

0005777: [Refactoring] "nordvpn*" with no company name shall use "NordVPN" as company name

0005775: [Refactoring] Company "HexaD" to be renamed as "Duplicati Team"