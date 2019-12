Er is een update voor versie 4.60 van AIMP uitgekomen. Deze gratis, lichtgewicht mediaspeler van Russische makelij heeft ondersteuning voor de populairste muziekformaten. Het uiterlijk heeft wat weg van het bekende Winamp en is door middel van skins aan te passen. AIMP heeft een 18-kanaalsequalizer aan boord en ondersteunt plug-ins. Verder kan het programma cd's rippen, muziekbestanden converteren en tags bewerken. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes: Common: localizations has been updated

Playlist: the %FileCreatedDateAndTime and %FileModifiedDateAndTime macros has been added Fixed: Playlist - text representation of track rating is not updated after change the rating

Playlist - app consume too much memory to import audio files that contains built-in album art in file tags

Skin engine - minor issues has been fixed

Tag editor - album arts in GIF file format does not appear

Tag editor - Windows Explorer stops displaying tags from files in FLAC format after embed the album art into the files

Tags - MP3 - parameters of audio stream determines incorrectly for some files

Plugins - podcasts - release date is not displayed for some podcasts