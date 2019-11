Versie 3.51 van EMDB is uitgekomen. EMDB, wat staat voor Eric's Movie Database, is een gratis programma waarmee een filmcollectie kan worden beheerd. Hoewel de download slechts 4,5MB groot is, beschikt het programma over uitgebreide functionaliteit. Zo kan relevante informatie van onlinedatabases als IMDb, MovieMeter, TMDb en TheTVDB worden opgehaald, kan worden bijgehouden welke films uitgeleend zijn en kunnen films die op de harde schijf staan direct vanuit het programma gestart worden. EMDB kan worden gebruikt in diverse talen, waaronder het Nederlands. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in EMDB version 3.51: Add Movies: Added possibility to add movies using EAN / UPC codes.

IMDb Import: Improved displaying import progress.

User Interface: Added HDR as possible columns to show in ListView and to be used in Print / Export.

User Interface: Fixed a rare issue where the sort order was incorrectly reversed.

IMDb Import: Improved searching for titles with diacritic characters (e.g. àüäëø).

Database: Added EAN / UPC Code field.

Database: Added options to remove duplicate Actors.

Database: Added options to remove unused Writers.

IMDb Import: Fixed importing duplicate Writers for a Movie.

TheTVDB Import: Switched to the new API V3 as the old one became very unstable recently.

Translations: Updated the German, Slovenian and Dutch translations.