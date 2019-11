Versie 10.18 van FreeFileSync is uitgekomen. Met dit opensourceprogramma kan een back-up worden gemaakt of de inhoud van twee verschillende locaties worden gesynchroniseerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, is niet afhankelijk van zaken als Java of een .Net Framework en is bovendien licht in gebruik. De Windows-installer bevat aparte 32bit- en 64bit-versies, en biedt ook de mogelijkheid om een portable versie te installeren. Sinds versie 10.16 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in FreeFileSync version 10.18 Save/load database files in parallel

Show item count for each view filter category

Group config history items via background colors

Allow grid sort by category and sync action

Reduced file accesses for faster start up

Buffer redundant database loads

Fix ibus initialization hang on Ubuntu 19.10

Defer showing progress panel for short-lived tasks

Calculate stable scrollbar dimensions on GTK2

Log mod time errors even when sync is cancelled

Show progress and errors when updating sync directions

Detect MLSD support despite invalid FTP FEAT response

Improved GUI responsiveness during config load

Added Vietnamese translation Changes in FreeFileSync version 10.17 Support PuTTY private key files for SFTP login

Enable zlib compression for SFTP servers if supported

Update last sync time despite differences if nothing to do

Reduce graph total time update interval

Remember folder history not just for first folder pair

Allow unprivileged symlink creation in Windows Developer Mode

Integrate latest libcurl FTP bug fixes

Detect common invalid SFTP key file formats

Fixed startup crash caused by corrupted HDD properties

Allow SFTP access via Ed25519 key in PKIX format