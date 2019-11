Rocket League is een autovoetbalgame voor de Sony PlayStation 4, Nintendo Switch en Xbox One, en voor de pc via Steam. Het voetballen met auto's kan cross-platform gespeeld worden, wat tot behoorlijke hilariteit kan leiden. Psyonic heeft alweer even geleden voor alle platforms een update uitgebracht waarmee het versienummer op 1.69 komt te liggen. De bekopte lijst met aanpassingen ziet er als volgt uit:

PATCH NOTES V1.69



CHANGES AND UPDATES Adjusted the film grain and filter effects on ‘Farmstead (The Upside Down)’ based on community feedback BUG FIXES Fixed a bug with Boost pills regenerating invisibly

‘Quality’ and ‘Attributes’ filters now work correctly when trading right after a match, or after game start-up

Decals on the default Mudcat GXT Car Body are now tied to your Accent Color choice