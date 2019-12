Rocket League is een autovoetbalgame voor de Sony PlayStation 4, Nintendo Switch en Xbox One, en voor de pc via Steam. Het voetballen met auto's kan cross-platform gespeeld worden, wat tot behoorlijke hilariteit kan leiden. Psyonic heeft voor alle platforms een update uitgebracht waarmee het versienummer op 1.71 komt te liggen. De beknopte lijst met aanpassingen ziet er als volgt uit:

CHANGES AND UPDATES Blueprints and Item Shop: Please see our blog post about changes we are making to Blueprint and Item Shop prices BUG FIXES - General Older DLC Car Bodies now appear correctly in Online Matches

Fixed appearance of multiple Decals for Dominus

“Unlock None” error message will no longer appear when using the Item Shop directly after purchasing Credits

Fixed a bug causing Camera issues when driving between the wall and the ceiling in some spots