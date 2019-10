JetBrains brengt verschillende ontwikkelomgevingen uit, zoals IntelliJ Idea gericht op Java, CLion gericht op C en C++, DataGrip gericht op sql en PhpStorm gericht op php. PhpStorm biedt on-the-fly-errorpreventie, autocompletion, coderefactoring en debugging, en kan ook overweg met html, css, Coffee- en JavaScript. Voor een overzicht van de mogelijkheden verwijzen we naar deze pagina. Voor het gebruik van PhpStorm is wel een licentie nodig. Voor zakelijk en thuisgebruik zul je daarvoor moeten betalen, maar als de software wordt gebruikt voor onderwijs of niet-commerciële opensourceprojecten, is de licentie gratis. JetBrains heeft PhpStorm 2019.2.4 uitgebracht en de belangrijkste veranderingen die daarin zijn aangebracht zijn hieronder voor je op een rijtje gezet.

PhpStorm 2019.2.4 build 192.7142.41 is out now! This minor update for v2019.2 includes important bugfixes and updates. Notable changes: Implemented Non-destructive “safe write” mode (IDEA-152607 +60)

Fixed: PhpStorm freezes randomly since 2019.2.2 patch installed (WI-48825 +30)

Fixed: @method self doesn’t work anymore at EAP (WI-48657 +9)

Fixed: Git merge –no-commit still performs a commit if conflicts occur (IDEA-220499 +7)

Fixed: property inspection switches parent and child class (WI-48766 +5)

Excluding vendor/jetbrains/phpstorm-stubs folder (WI-47963 +1) JBR 11 was updated to 11.0.4+10-b304.77: Fixed opening projects on macOS Catalina (JBR-1721 +44)

Fixed font rendering in text fields on macOS Catalina (JBR-1863 +7) Check out all changes in the release notes.