Versie 5.31.6 van Sandboxie is uitgekomen. Met dit programma is het mogelijk om onder Windows programma's in een afgeschermde omgeving te draaien. Op die manier zijn wijzigingen die door programma's als Internet Explorer worden uitgevoerd, eenvoudig ongedaan te maken. Bovendien is er geen risico dat belangrijke onderdelen van het besturingssysteem worden aangetast. Sandboxie kan worden gebruikt op Windows 7, 8 en 10, en wordt tegenwoordig als freeware aangeboden. Sophos, de huidige eigenaar, is zelfs van plan om het op termijn als opensource aan te bieden.

Changes in version 5.31.6: Added support for running Sandboxie in Windows 10 19H2 (b18363)

Fix issues with running Sandboxie in Windows 10 FR (not guaranteed to work due to upcoming kernel changes)