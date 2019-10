Versie 6.2.2 van DBeaver is uitgekomen. Met dit programma kunnen databases worden beheerd. Het kan onder andere queries uitvoeren, en data tonen, filteren en bewerken. Ondersteuning voor de bekende databases, zoals MySQL, Oracle, DB2, SQL Server, PostgreSQL, Firebird en SQLite, is aanwezig. Het is verkrijgbaar in een CE - en EE -smaak, waarbij de eerste zonder kosten als open source te gebruiken is. De enterprisesmaak voegt ondersteuning van verschillende nosql-databases toe, zoals MongoDB, Apache Cassandra en Apache Hive, en bevat verder extra plug-ins en jdbc-drivers. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in DBeaver 6.2.2: Task management: now all data transfer operations (export/import) can be saved as tasks: New task management view Running saved tasks in two clicks Task execution logs

Data transfer: Output file names were fixed Previous wizard settings save was fixed Many minor improvements

Virtual table columns: Supported for all tables and views Supports expressions, math functions and geometry transformation functions

Virtual foreign keys config save/copy was fixed

Data viewer: Hex viewer was added for string content Long CLOB text viewer was fixed Filter dialog was fixed (orderings, distinct value reading)

SQL editor: parameters binding was improved: Show dialog before script execution Show current query text

Object editor: new command for expensive properties (row count) reading

SAP HANA

new extension developed (thanks to @kai-morich): Driver auto-download Sequences, synonyms, triggers SQL execution plan Object searcher

H2GIS: spatial data viewer was added

Redshift: stored procedures support was added

Yellowbrick: driver config was fixed for better performance

Oracle: view column comments edit support was added

A lot of minor UI fixes