VMware heeft versie 15.5 Workstation Player uitgebracht. Player is gratis software waarmee virtuele machines kunnen worden gemaakt en gedraaid. Voor commercieel gebruik wordt echter wel een vergoeding gevraagd. Het is simpel gezegd een vereenvoudigde uitvoering van andere VMware-producten, zoals Workstation Pro, Server en ESX Server. Ook de virtual machines van Microsoft Virtual PC en Symantec LiveState Recovery-disks worden ondersteund. Daarnaast kunnen verschillende voorgeïnstalleerde virtual machines via deze pagina worden binnengehaald, zoals Debian, Ubuntu en Fedora. In versie 15.5 is ondersteuning toegevoegd voor diverse nieuwe besturingssystemen en jumbo frames, en zijn er enkele beveiligingsproblemen verholpen.

What's New Support for new guest operating systems: Windows 10 19b Debian 10.0/10.1 Debian 9.11 Oracle Linux 8.0 SLE 15 SP1 FreeBSD 12.0 PhotonOS 3.0

Jumbo frame support: Virtual networks can now be configured with MTU sizes of up to 9000 bytes.

Open VM Tools is the default VMware Tools for applicable Linux virtual machine: For more information, see Workstation 15.5 Player for Windows and Workstation 15.5 Player for Linux product documentation. Important Fixes Workstation 15.5 Player addresses the use-after-free and denial-of-service vulnerabilities. The Common Vulnerabilities and Exposures project (cve.mitre.org) has assigned the following IDs to these issues : CVE-2019-5527 (use-after-free ) CVE-2019-5535 (denial-of-service) For more information, see VMSA-2019-0014.

Implemented DLL loading security improvements, suggested by Peleg Hadar of Safebreach.