Mozilla heeft een update voor versie 69 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht, de twaalfde versie gebaseerd op Firefox Quantum. De browser heeft met Quantum niet alleen een nieuw uiterlijk en logo gekregen, ook onder de motorkap is er veel veranderd. Zo zijn de prestaties van de browser engine flink verbeterd, zijn de zoek- en adresbalk gecombineerd en is er veel aan de beveiliging gesleuteld. Als een gevolg daarvan worden zogenaamde legacy extensies niet meer ondersteund. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Fixed Fixed external programs launching in the background when clicking a link from inside Firefox to launch them (bug 1570845)

Usability improvements to the Add-ons Manager for users with screen readers (bug 1567600)

Fixed the Captive Portal notification bar not being dismissable in some situations after login is complete (bug 1578633)

Fixed the maximum size of fonts in Reader Mode when zoomed (bug 1578454)

Fixed missing stacks in the Developer Tools Performance section (bug 1578354)

Security and stability fixes

