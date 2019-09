Ondanks dat niet zo lang geleden versie 68.0 van Thunderbird verschenen is, heeft de Mozilla Foundation nog een update uit de 60.x serie uitgebracht. Mozilla Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In Thunderbird wordt zelden nog nieuwe functionaliteit toegevoegd. Versie 60 bevat onder meer verbeteringen in het afhandelen van bijlagen, de spellingscontrole en het werken met templates. In deze uitgave zijn diverse beveiligingsproblemen verholpen en wordt er de optie geboden om bij het configureren van een Office 365-account gebruik te maken van een externe add-on.

New: Offer to configure Exchange accounts for Office365. A third-party add-on is required for this account type. IMAP still exists as alternative Fixed: Various security fixes. Known Issues Due to changes in the Mozilla platform profiles stored on Windows network shares addressed via drive letters are now addressed via UNC

Chat: Twitter not working due to API changes at Twitter.com