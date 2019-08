Er is met versienummer 4.13 een nieuwe ontwikkelbuild van Wine verschenen. Wine is een opensource-implementatie van de Windows- api en maakt het mogelijk om DOS- en Windows-programma's op Linux, FreeBSD, Solaris en macOS te draaien. Een grote groep ontwikkelaars draagt bij aan Wine en er is voor gekozen om elke twee weken een nieuwe zogeheten ontwikkelversie uit te brengen in plaats van te wachten tot er een aantal nieuwe functies klaar is. Een paar keer per jaar verschijnt er een stabiele uitgave. De database met applicaties die onder Wine werken, al dan niet met behulp van kleine aanpassingen, bevat op het moment van schrijven 26.496 titels. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht :

What's new in this release: Support for Passport HTTP redirects.

A bunch of header updates. Bugs fixed in 4.13 (total 15): 35345: Multiple applications and games fail to enumerate display/monitor driver properties in registry using setupapi (Evoland (Steam), NVIDIA GeForce Experience 3.x)

39152: Monitor Test 3.2 fails to enumerate video devices/drivers in registry ('HKLM\\HARDWARE\\DeviceMap\\VIDEO', PnP Manager)

43286: WSARecvMsg wrongly forbids NULL control buffers (Qt 5.7.0 based: Cannot read UDP packets: "errno 90, (Message too long)")

46607: For Honor crash on "double free or corruption"

46763: Second Sight:bad performance

47029: A.R.E.S. Extinction Agenda 1.x (.NET 2.0, XNA 3.1 game) crashes during intro (needs IWMPMedia::put_name implementation)

47356: By default only echo errors

47411: TreeSize Free Portable exits silently on startup due to missing shell32.SHMultiFileProperties stub

47432: bcrypt always chooses ECB mode when using AES, even if a program indicates otherwise.

47437: Final Fantasy XIV 5.0 crashes on startup when using xaudio2_8.dll

47445: compile error: ‘AT_NO_AUTOMOUNT’ undeclared

47452: Ren'py unable to create displays in Wine 4.11

47473: armv7hl compile fails due to non-AAPCS variadic function calls

47479: Many D3D11 games show black or white screen with Wine 4.12.1 (Darkula by Locomalito, Magic the Gathering Arena, Battle.net, EVE Online, World of Warships)

47519: Amazon Workspaces - ABNT2 keyboard dont recognize characters