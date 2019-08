Versie 12.5 van het cd-, dvd- en blu-ray-brandprogramma BurnAware is uitgekomen. Dit programma is beschikbaar in een Free-versie en in betaalde Premium- en Professional-edities, met prijzen van respectievelijk 20 en 40 dollar. Deze uitvoeringen hebben extra functionaliteit, zoals voor het kopiëren van schijfjes en het rippen van audio-cd's. Op deze pagina worden de verschillende edities tegen elkaar afgezet. Sinds versie 12.3 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Version 12.5 Enhancements: Updated translations.

Updated algorithm of file extraction in Unpack ISO tool.

Improved audio track conversion in Audio CD compilations.

Improved support of PLS and M3U playlists.

Improvements to session import process.

Improvements to disc reading and copying.

Improved user interface for standard DPI resolution. Fixes: Resolved problem with memory leaks during disc copying. Version 12.4 New features: Option to convert audio files to temporary folder before burning.

Option to use file names as track CD-Text in Audio CD compilation.

Additional method for audio playtime detection. Enhancements: Updated translations and EULA.

Updated Options dialog in Audio CD compilation.

Improved audio tracks conversion in Audio CD compilation.

Optimized for 2880x1800 display resolution.

Minor user interface improvements. Fixes: Fixed bug with determining playtime for some audio tracks.