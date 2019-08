Malwarebytes heeft versie 7.4 van AdwCleaner uitgebracht. Dit programma is bedoeld voor het verwijderen van malware, zoals toolbars die aan webbrowsers worden toegevoegd en zogenaamde hijackers, die onder meer de startpagina en zoekmachine aanpassen. Ondersteuning is aanwezig voor Internet Explorer, Mozilla Firefox en Google Chrome. Nadat de scan is uitgevoerd, kun je zelf bepalen wat er verwijderd moet worden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

New Features Scan and manage Preinstalled software. For more informations, see here.

New detection glossary available during scan results.

Create a system restore point whenever a preinstalled software is detected.

Add an informative message explaining what is a preinstalled software.

Support HTTP/2 for all HTTP requests. Changes Use Windows 10 styled titlebar.

Increase the UI dimensions.

Update translations.

Update telemetry endpoint.

Update to Qt 5.9.8.

Update to libsodium 1.0.18

Definitions 2019.07.22.1 Bugfixes Fix survey not closing from the X button .

Various UI optimizations