Realix heeft versie 6.08 van HWiNFO32 en HWiNFO64 uitgebracht. Dit programma geeft een overzicht van de hardware in een Windows-pc. Ook kunnen de processor, het geheugen en de harddisk aan enkele eenvoudige prestatietests worden onderworpen. Daarnaast kunnen de waardes van de diverse sensors op het moederbord, de videokaart en de harde schijf worden uitgelezen. Het programma maakt statusrapporten die in tekst-, csv- of xml-formaat kunnen worden gegenereerd. In deze update zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes in HWiNFO32 & HWiNFO64 version 6.08: Improved support of Willow Cove-based platforms.

Added reporting of drive controller linked to respective device node.

Improved sensor monitoring on EVGA X299 DARK.

Enhanced sensor monitoring on Supermicro C9Z390 series.

Added content anchors to HTML report.

Added reporting of memory channels supported capability for later CPUs.

Added preliminary support of Intel Sapphire Rapids.

Fixed support of Nuvoton NCT6116D.

Fixed detection of TPM.

Enhanced sensor monitoring on MSI X570 series mainboards.

Improved support of SCSI/SAS drives, added reporting and monitoring of health status.

Fixed broken support of Itanium processors.

Revamped listing of supported memory module clocks.

Enhanced sensor monitoring on ASUS ROG STRIX X570-F GAMING.