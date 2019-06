Versie 8.5.2 van Tor Browser is uitgekomen. Tor staat voor The Onion Router en is een netwerk dat gebruikt kan worden om redelijk anoniem over internet te surfen. Al het tcp-verkeer van gebruikers wordt langs verschillende Tor-routers geleid, waarna het voor de ontvanger vrijwel niet meer mogelijk is om na te gaan wie de oorspronkelijke verzender was. Binnen het Tor-netwerk is die informatie nog wel aanwezig, zodat antwoorden, uiteraard ook weer via het stelsel van routers, uiteindelijk weer op de juiste plek aankomen. De changelog sinds versie 8.5 ziet er as volgt uit:

Tor Browser 8.5.2 All platforms Pick up fix for Mozilla's bug 1544386

Update NoScript to 10.6.3 Bug 29904: NoScript blocks MP4 on higher security levels Bug 30624+29043+29647: Prevent XSS protection from freezing the browser

Tor Browser 8.5.1 All platforms Update Torbutton to 2.1.10 Bug 30565: Sync nocertdb with privatebrowsing.autostart at startup Bug 30464: Add WebGL to safer descriptions Translations update

Update NoScript to 10.6.2 Bug 29969: Remove workaround for Mozilla's bug 1532530

Update HTTPS Everywhere to 2019.5.13 Bug 30541: Disable WebGL readPixel() for web content

Windows + OS X + Linux Bug 30560: Better match actual toolbar in onboarding toolbar graphic

Bug 30571: Correct more information URL for security settings Android Bug 30635: Sync mobile default bridges list with desktop one Build System All platforms Bug 30480: Check that signed tag contains expected tag name