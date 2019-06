Versie 7.7.1 van Notepad++ is uitgekomen. Deze uitgebreide teksteditor heeft diverse mogelijkheden die vooral voor programmeurs handig zijn, zoals syntax-highlighting voor onder andere C, C++, Java, html, xml en php. Ook biedt het programma de mogelijkheid om meer dan één document tegelijk te bewerken of één document op twee verschillende plaatsen te onderhouden. Wie de nieuwste versie wil gebruiken, moet deze zelf downloaden. De ingebouwde updater van Notepad++ biedt updates namelijk pas een week na hun verschijnen aan, om eventuele ernstige bugs nog te kunnen oplossen. Sinds versie 7.0 is er ook een 64bit-uitvoering van het programma. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Notepad++ v7.7.1 enhancements & bug-fixes: Fix drag and drop tab regression: dragging tab is switched to another tab issue.

Fix an input regression: Cyrillic, Turkish and other languages input issue in ANSI mode.

Fix an ASP regression: VB looses syntax highlighting in ASP document.

Fix Reload dialog displaying issue during File Monitoring.

Fix “unhide lines” markers disappears issue.

Fix Plugin menu is not localized issue if no plugin installed.

Add “Copy File Name” command in context menu of “Folder as Workspace”.

Fix crash while sorting lines with numbers longer than 20 digits.

Enable Scintilla Virtual Space Option change from macro.

Add Tcl, CMake and AutoIt keywords; add Python and SQL new syntax highlighting cathegories.