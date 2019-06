Versie 7.0.0 van Cyberduck is uitgekomen. Dit programma, dat onder een gpl-licentie wordt uitgebracht, is een ftp-, sftp- en webdav-client, en heeft daarnaast ondersteuning voor diverse cloudopslagdiensten die van S3 of de OpenStack-api gebruikmaken. Het programma beschikt over een overzichtelijke interface en ondersteunt technieken als Spotlight, Bonjour, Keychain, Applescript en Growl. Daarnaast kun je gebruikmaken van verschillende, al geïnstalleerde teksteditors, waaronder BBEdit, TextWrangler, TextMate, Mi, Smultron en CSSEdit. Cyberduck is in een groot aantal talen te gebruiken, waaronder het Nederlands. In versie 7.0.0 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New: Segmented downloads with multiple connections per file (#10115)

Allow password input in bookmark window

Create download authorization for files to share (Backblaze B2)

Make a file public and copy URL to share (Google Drive)

Create temporary link (4 hours) for file to share (Dropbox)

Create shared link for file (Microsoft OneDrive)

Create download share for file or folder (DRACOON)

Support to rename and copy files (Backblaze B2)

Support to open SSH terminal in bash.exe from Windows Linux Subsystem (SFTP, Windows) (#10065) Fixed: Existing metadata not displayed (S3) (#10647)

Browser always shows modification time in UTC timezone (Windows) (#10629)

Interoerability with Apache Sling (WebDAV) (#10598)

Interoerability with SAP NetWeaver Application Server (WebDAV)

Upload fails with 400 error reply (Google Drive)

Wrong MIME type set for uploaded files (S3)

Invalid signature for files with + or * character in key (S3) (#9914, #10679)

Failure uploading files larger than 4GB (OpenStack Swift) (#10657)

Fails to launch in the newly created virtual desktop (Windows) (#10467)

Adding bookmarks for multiple accounts using OAuth (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (#10562)