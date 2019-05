Realix heeft versie 6.06 van HWiNFO32 en HWiNFO64 uitgebracht. Dit programma geeft een overzicht van de hardware in een Windows-pc. Ook kunnen de processor, het geheugen en de harddisk aan enkele eenvoudige prestatietests worden onderworpen. Daarnaast kunnen de waardes van de diverse sensors op het moederbord, de videokaart en de harde schijf worden uitgelezen. Het programma maakt statusrapporten die in tekst-, csv- of xml-formaat kunnen worden gegenereerd. In deze update zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes in HWiNFO32 & HWiNFO64 v6.06: Added ability to change sensor graph background colors.

Enhanced sensor monitoring on MSI MEG X299 CREATION and other X299 series.

Fixed sensor monitoring on ASUS P8H77-I and P8H77-V LE.

Added support for monitoring of NZXT Grid+ V3 fans.

Enhanced support of Intel Ice Lake-SP and Snow Ridge.

Added reporting and monitoring of overclocking ratio limits on Intel CPUs.

Added preliminary support of Intel Tiger Lake.

Added support of Zhaoxin KaiXian CPUs.

Fixed identification of some vintage mainboard models.

Security hardening against DLL hijacking attacks.

Improved support of some ancient systems (Pentium-class, Windows 98, NT).

Improved reporting of NVIDIA SLI status.