Versie 2.2 LosslessCut is uitgekomen. LosslessCut is een opensource en cross-platform programma waarmee stukken uit video's kunnen worden geknipt. Dit doet het zonder dat de video's worden gedecodeerd en weer gecodeerd, dus het werkt snel en er is geen verlies van kwaliteit. Het is ideaal om minder interessante delen uit geschoten beelden van actioncamera's of drones te verwijderen. Ook is het mogelijk om jpg-afbeeldingen van scenes van de video te maken. De changelog voor versie 2.2 ziet er als volgt uit:

Changes in version 2.2.0: Auto delete (trash) segments when auto merge

Bump ffmpeg version

Remove linux 32 bit build because static builds are no longer provided

Security fixes for npm packages

Allow custom output dir for merge and extract also

Attempt to fix extract streams (ignore unknown streams)